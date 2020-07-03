Şampiyonlar milli takım kampı yolcusu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu milli judocular, milli takım kampına katılmak üzere yola çıkıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu milli judocular, milli takım kampına katılmak üzere yola çıkıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü milli judocuları, Türkiye'yi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 önlemleri kapsamında, 13 Mart tarihinden itibaren antrenmanlara kısa süreli ara vermişti. Şampiyon judocular kontrollü hayat kapsamında çalışmalarına başlayıp milli takım kampına çağrıldı. Kontrollü hayat düzeni kapsamında Judo milli takımı olimpik kadroda bulunan mavi beyazlı sporculardan erkeklerde Ömer Kemal Aydın, Emirhan Karahan, kadınlarda Merve Azak ve Tuğçe Beder federasyondan gelen talimat ile milli takım kampına katılmak üzere yola çıkacak. 5-31 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da bir otelde düzenlenecek olan kampa, judo büyükler Türk milli takımı Olimpik kadrosunda bulunan sporcular ve milli takım antrenörleri katılacak. 25 gün sürecek olan kamp boyunca sporcuların korona virüs sebebiyle eksik kalan teknik ve kondisyon antrenmanları tamamlanacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA