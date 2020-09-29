Şampiyonlar, madalyalar ile Başkan Palancıoğlu'nu ziyaret etti
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Şampiyonlar, madalyalar ile Başkan Palancıoğlu'nu ziyaret etti

29.09.2020 15:46 | Son Güncelleme: 29.09.2020 15:49
Şampiyonlar, madalyalar ile Başkan Palancıoğlu'nu ziyaret etti

Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo Takımı sporcuları, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ettiler.

Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo Takımı sporcuları, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ettiler.

Eskişehir'de yapılan Türkiye finalleri müsabakalarında 7 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazanan Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo Takımı sporcularını tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Sporcularımızın başarılarından dolayı mutluluk duyuyoruz. Kazandığınız madalyalar ile bizleri ziyaretiniz çok anlamlı. Siz başarılı genç kardeşlerimle şehrimiz adına yapılan bu şampiyonluklarda bu madalyaları bir bakıma şehrimize armağan ediyorsunuz. Sizleri yetiştiren hocalarınıza ve sizlerin arkasında duran velilerimize de teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettiniz. Melikgazi Belediyesi Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Takım olarak en iyi ve en başarılı kulüp seçilmelerinin de çok anlamlı olduğunu ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo Takımının 7 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazanarak takım halinde Türkiye Şampiyonu olmalarının başarılarına başarı kattığını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Şampiyonlar, madalyalar ile Başkan Palancıoğlu'nu ziyaret etti
Şampiyonlar, madalyalar ile Başkan Palancıoğlu'nu ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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