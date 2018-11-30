Şampiyonlar Liginden Elenen Galatasaray'ın, Ibrahimovic Planı Suya Düştü!
Zlatan Ibrahimovic'le ilgilenen Galatasaray, Lokomotiv Moskova mağlubiyetiyle Şampiyonlar Ligine veda edince, İsveçli yıldızla anlaşma umudunu kaybetti.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi, büyük bir yıldıza sarı-kırmızılı forma giydirme planını da suya düşürdü. Aslan, ara transferde Avrupa'ya dönmek isteyen ve Milan ile de görüşen Zlatan İbrahimovic ile anlaşma noktasına gelmişti.
İsveçli yıldızın tek şartı; takımın Şampiyonlar Liginde yer almasıydı. Ancak Moskova'da alınan yenilgi ile Devler Ligi macerası bitince Zlatan rüyası da sona erdi.
(Sabah)
YORUMLAR (4)
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gercek haber yapin beeee Adam olun adam bos bos haber dordurmayin. hayatiniz hayal yazmak deneke yazarcilarCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Arkadaşlar bu haksız yere gelen HGS cezaları ne olacak? herkese ceza yağmış , bakiye olmasına rağmen çekmemişler arkadan aylar sonra kat kat ceza yazmışlarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ayakkabısını alamayız hayel görmeyin gerçek haber yapınCevap Yaz 4 1 Yayından KaldırSİNAN: LEN 36 YAŞINI DOLDURDU. GÖRENDE 25 LİK SDANAR :D DROGBAYI GÖRDÜK BİZ HAYIRDIRYayından Kaldır