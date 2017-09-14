Şampiyonlar Liginde Günün Maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam 4 grupta maçlar oynandı. G grubunda yer alan Beşiktaş, Porto'yu 3-1 mağlup etti. Oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle:



E Grubu



Liverpool: 2 - Sevilla: 2



Maribor: 1 - Spartak Moscow: 1



F Grubu



Feyenoord: 0 - Manchester City: 4



Shakhtar Donetsk: 2 - Napoli: 1



G Grubu



Porto: 1 - Beşiktaş: 3



RB Leipzig: 1 - Monaco: 1



H Grubu



Real Madrid: 3 - APOEL Nicosia: 0



Tottenham: 3 - Borussia Dortmund: 1



(İHA)