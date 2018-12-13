Şampiyonlar Liginde Ajax - Bayern Münih Maçı, Unutulmazlar Arasına Girdi
Şampiyonlar Liginde oynanan Ajax - Bayern Münih mücadelesi 3-3 sona ererken ortaya konan futbol taraftarların beğenisini kazandı.
Şampiyonlar Ligi'de E Grubu'nun namağlup iki takımını karşı karşıya getiren maçta Ajax ile Bayern Münih 3-3 berabere kaldı.
6 gollü düelloda perdeyi 13. dakikada Robert Lewandowski açtı. Dusan Tadic 61. ve 82. (penaltı) dakikalarda attığı gollerle skoru 2-1 yaptı. 87'de Robert Lewandowski penaltıdan attığı golle maça tekrar eşitlik getirdi: 2-2.
90. DAKİKADA 3-2, UZATMADA 3-3 OLDU
90. dakikada Bayern, Kingsley Coman'ın golüyle skoru 3-2 yaptı. Nefes kesen maçta son sözü uzatma dakikalarında Niklas Süle söyledi ve bu golle karşılaşma 3-3 beraberlikle tamamlandı.
İki takımın da yenilgisiz olarak tur atladığı E Grubu'nu Bayern 14 puanla lider. Ajax da 12 puanla ikinci sırada tamamladı.
YORUMLAR (8)
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Hadi türkiye ligi paralı yabancı maçı izlemek neden paralı.birde kapitalizme karsidirlar.Yazik herşeyi paraya dokenlereCevap Yaz Yayından Kaldır
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İzleyemedikten sonra bir anlamı yokCevap Yaz Yayından Kaldır
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Neden bir Avrupa maçını bile TRT bize çok görüyor artık, iyice unutturdular. Yazık ..Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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ajax bu sene çok iyi, efsaneler en iyisini hakediyor tebriklerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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maçın özetini izledim. hakemin maçı yönetimi pozisyonları takip etme stiline hayran kaldım.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır