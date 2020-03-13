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Koronavirüs, Fransa, Avrupa, Ekonomi

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları ertelendi, Fransa ligleri askıya alındı

Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta oynanacak tüm karşılaşmalar ertelendi, Fransa 1. ve 2. Futbol Liglerinde maçlar askıya alındı.

13.03.2020 13:37 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:37
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları ertelendi, Fransa ligleri askıya alındı

Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta oynanacak tüm karşılaşmalar ertelendi, Fransa 1. ve 2. Futbol Liglerinde maçlar askıya alındı.

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Kaynak: Dunya.com

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