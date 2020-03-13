Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları ertelendi, Fransa ligleri askıya alındı
Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta oynanacak tüm karşılaşmalar ertelendi, Fransa 1. ve 2. Futbol Liglerinde maçlar askıya alındı.
13.03.2020 13:37 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:37
Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta oynanacak tüm karşılaşmalar ertelendi, Fransa 1. ve 2. Futbol Liglerinde maçlar askıya alındı.
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Kaynak: Dunya.com