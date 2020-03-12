Şampiyonlar Ligi toplu sonuçlar Paris-Saint Germain - Dortmund maçı kaç kaç bitti? Liverpool - Atletico Madrid maçı kaç kaç bitti?
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Paris Saint Germain, Liverpool, Dortmund, Spor, Güncel

Şampiyonlar Ligi toplu sonuçlar Paris-Saint Germain - Dortmund maçı kaç kaç bitti? Liverpool - Atletico Madrid maçı kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmaları Leipzig - Tottenham ve Valencia – Atalanta maçı ile başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle tedbirler altında oynanan karşılaşmalar sonrası Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları, Paris-Saint Germain – Dortmund maçı sonucu ve Liverpool - Atletico Madrid maçı sonucu merak edildi.

12.03.2020 10:03 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:03
Şampiyonlar Ligi toplu sonuçlar Paris-Saint Germain - Dortmund maçı kaç kaç bitti? Liverpool - Atletico Madrid maçı kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid, son şampiyonu Liverpool'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkarken, Paris-Saint Germain, Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. İşte Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları ve Şampiyonlar Ligi fikstürü!

PARİS-SAİNT GERMAIN – DORTMUND MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

UEFA Şampiyonlar Lig Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda 2-1 yenildiği Borussia Dortmund'u evinde 2-0'la geçen Paris-Saint Germain, çeyrek finale yükseldi.

LİVERPOOL - ATLETICO MADRID MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında, sahasında 1-0 mağlup ettiği son şampiyon Liverpool'u rövanş karşılaşmasında uzatma bölümünde bulduğu gollerle 3-2 mağlup eden Atletico Madrid, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

LEİPZİG - TOTTENHAM MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Alman ekibi Leipzig, geçen yılın finalisti İngiliz takımı Tottenham'ı ağırladı. Leipzig, kaptanı Marcel Sabitzer'in 10. ve 21. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti. 87. dakikada Forsberg'in attığı gol skoru belirledi: 3-0

VALENCİA - ATALANTA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşları, 2 maçla başladı. İtalya'nın Atalanta takımı, evinde 4-1 yendiği İspanya temsilcisi Valencia'ya konuk oldu. Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmada konuk ekip, Josip Ilicic'in 3. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti. Ev sahibi ekip 21. dakikada Kevin Gameiro ile beraberliği sağladı. Ilicic 43. dakikada tekrar penaltıdan bulduğu golle takımını öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU RÖVANŞ MAÇLARI FİKSTÜRÜ

17 MART SALI

Juventus (İtalya) - Olympique Lyon (Fransa)/ İlk maç:(0-1)

Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)/ İlk maç:(2-1)

18 MART ÇARŞAMBA

Bayern Münih (Almanya) - Chelsea (İngiltere)/ İlk maç:(3-0)

Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya)/ İlk maç: (1-1)

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarının tamamı saat 23.00'te başlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları beINSPORTS ekranlarından yayınlanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları ücretli platform beINSPORTS'tan yayınlanacak.

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Osman DEMİR
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