Şampiyonlar Ligi toplu sonuçlar Leipzig - Tottenham maçı kaç kaç bitti? Valencia - Atalanta maçı kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmaları Leipzig - Tottenham ve Valencia – Atalanta maçı ile başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle tedbirler altında oynanan karşılaşmalar sonrası Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları, Leipzig - Tottenham maçı sonucu ve Valencia - Atalanta maçı sonucu merak edildi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atalanta, 4-1'in rövanşında deplasmanda Valencia'yı 4-3 yenerken Leipzig, geçen yılın finalisti İngiliz ekibi Tottenham'ı 1-0'ın rövanşında 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. İşte Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları ve Şampiyonlar Ligi fikstürü! LEİPZİG - TOTTENHAM MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Alman ekibi Leipzig, geçen yılın finalisti İngiliz takımı Tottenham'ı ağırladı. Leipzig, kaptanı Marcel Sabitzer'in 10. ve 21. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti. 87. dakikada Forsberg'in attığı gol skoru belirledi: 3-0 VALENCİA - ATALANTA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşları, 2 maçla başladı. İtalya'nın Atalanta takımı, evinde 4-1 yendiği İspanya temsilcisi Valencia'ya konuk oldu. Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmada konuk ekip, Josip Ilicic'in 3. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti. Ev sahibi ekip 21. dakikada Kevin Gameiro ile beraberliği sağladı. Ilicic 43. dakikada tekrar penaltıdan bulduğu golle takımını öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi. UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU RÖVANŞ MAÇLARI FİKSTÜRÜ 11 MART ÇARŞAMBA Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)/ İlk maç:(0-1) Paris Saint-Germain (Fransa) - Borussia Dortmund (Almanya)/ İlk maç:(1-2) 17 MART SALI Juventus (İtalya) - Olympique Lyon (Fransa)/ İlk maç:(0-1) Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)/ İlk maç:(2-1) 18 MART ÇARŞAMBA Bayern Münih (Almanya) - Chelsea (İngiltere)/ İlk maç:(3-0) Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya)/ İlk maç: (1-1) ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI SAAT KAÇTA? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarının tamamı saat 23.00'te başlayacak. ŞAMPİYONLAR LİGİ HANGİ KANALDA? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları beINSPORTS ekranlarından yayınlanacak. UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları ücretli platform beINSPORTS'tan yayınlanacak. Haberin Videosu: Şampiyonlar Ligi toplu sonuçlar Leipzig - Tottenham maçı kaç kaç bitti? Valencia - Atalanta maçı kaç kaç bitti?