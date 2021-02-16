Şampiyonlar Ligi son 16: Leipzig - Liverpool ne zaman, saat kaçta? Leipzig - Liverpool maçı hangi kanalda? Leipzig - Liverpool nereden izlenir?

Leipzig - Liverpool takımları Şampiyonlar Liginin son 16 turunda bugün karşı karşıya gelecek. Barcelona'nın PSG'yle karşılaşacağı gecede aynı zamanlarda Alman takımı Leipzig, İngiliz takımı Liverpool'u sahasında konuk edecek. Peki, Leipzig - Liverpool ne zaman, saat kaçta? Leipzig - Liverpool maçı hangi kanalda? Leipzig Liverpool nerede izlenir?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam 2. tur karşılaşmaları oynanacak. Leipzig takımında 4 eksik bulunuyor: Forsberg, Laimer, Henrichs ve Szoboszlai maçın kadroda yer almıyor. Konuk takım Liverpool'da Matip, Van Dijk, Keita, Gomez ve Jota gibi da eksikler bulunuyor. Peki,Leipzig - Liverpoolne zaman, saat kaçta? Leipzig - Liverpool maçı hangi kanalda? Leipzig - Liverpool nereden izlenir?

LEİPZİG - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Leipzig - Liverpool maçı 16 Şubat 2021 Salı günü oynanacak. Bu heyecanlı karşılaşmada hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Karşılaşma saat 23:00'te başlayacak.

LEİPZİG - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Leipzig - Liverpool maçı Bein Sports 2 ekranlarında 23:00'da canlı olarak izlenebilecek.