Şampiyonlar Ligi şampiyonu Şahinbey Ampute
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Şahinbey Ampute

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Şahinbey Ampute
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi finalinde Polonya ekibi Legia Varşova'yı 3-1 mağlup eden Şahinbey Ampute şampiyon oldu.

Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi finalinde Polonya ekibi Legia Varşova'yı 3-1 mağlup eden Şahinbey Ampute şampiyon oldu.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi heyecanı Şahinbey Belediyesi'nin ev sahipliğinde Gaziantep'te yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açılışını yaptığı organizasyon birbirinden heyecanlı maçlara sahne oldu. Ampute Şampiyonları Lig finalinde ise Şahinbey Ampute ile Polonya'nın Legia Varşova takımı karşılaştı. Büyük bir heyecana sahne olan zorlu maçı Fatih Şentürk (2) ve Kudrat'ın golleriyle 3-1 kazanan Şahinbey Ampute tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

Şampiyonluk sonrası büyük sevinç

Şampiyonlar Ligi şampiyonluğun kazanılmasının ardından Şahinbey Ampute futbolcuları, teknik kadrosu ve yönetimi büyük sevinç yaşadı. Açıklamalarda bulunan futbolcular Rahmi Özcan, Fatih Şentürk, Teknik Direktör Halil İbrahim Köprülü, Başkan Cuma Güzel ve Onursal Başkan Mehmet Tahmazoğlu şampiyonluk için mutlu olduklarını ifade etti.

Şampiyon kupasını aldı

Final maçında rakibini 3-1 mağlup eden Şahinbey Ampute, karşılaşma sonrası düzenlenen tören ile madalyalarını ve kupasını aldı. Kupayı kaldıran futbolcular ise büyük bir sevinç yaşadı. Şampiyona, kupa töreni sonrası yapılan kapanış seremonisi ile son buldu. - GAZİANTEP

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Şahinbey Ampute
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Şahinbey Ampute
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Şahinbey Ampute
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Şahinbey Ampute
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Şahinbey Ampute
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Şahinbey Ampute
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Şahinbey Ampute

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şahinbey Belediyespor, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu
Şahinbey Belediyespor, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu
Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi finalinde Polonya ekibi Legia Varşova'yı 3-1 yenen Şahinbey Belediyespor, kupanın sahibi oldu.
Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi finalinde Polonya ekibi Legia Varşova'yı 3-1 yenen Şahinbey Belediyespor, kupanın sahibi oldu.
Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Şampiyonlar Ligi'nden men cezası yolda
Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Şampiyonlar Ligi'nden men cezası yolda
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Volkan Bozkır Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Sibel Can Hülya Avşar Hande Ataizi Burcu Biricik
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Dorukhan Toköz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Şahinbey Ampute - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.05.2021 19:20:55. #1.11#

title