Şampiyonlar Ligi şampiyonu kim oldu? Şampiyonlar Ligi Şampiyonu PSG mi Bayern Münih mi oldu?
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Şampiyonlar Ligi şampiyonu kim oldu? Şampiyonlar Ligi Şampiyonu PSG mi Bayern Münih mi oldu?

Saat 22.00 itibari ile başlayan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı sonucu, UEFA Şampiyonlar Ligi 28. şampiyonu belli olacak. Bayern Münih maçı hangi kanalda? PSG Bayern Münih maçı kaç kaç? Canlı Paris Saint Germain Bayern Münih maçı

Şampiyonlar Ligi şampiyonu kim oldu? Şampiyonlar Ligi Şampiyonu PSG mi Bayern Münih mi oldu?
23.08.2020 22:22 | Son Güncelleme: 23.08.2020 22:40

Türkiye saati ile 22.00'da başlayan Paris Saint Germain - Bayern Münih maçının ilk yarısı şu dakikalarda oynanıyor.

PSG BAYERN MÜNİH MAÇI KAÇ KAÇ? CANLI TAKİP

Topla oynama, pas sayısı ve pas isabeti oranları ilk dakikalarda bu şekilde görülmektedir.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu kim oldu? Şampiyonlar Ligi Şampiyonu PSG mi Bayern Münih mi oldu?

Bu sene 28. karşılaşma olacak Paris Saint-Germain (PSG) - Bayern Münih final maçı için nefesler tutuldu. Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi tarihinde 6. kez kupayı kendi evine götürmek için mücadele edecek. Paris Saint-Germain (PSG) ise final yolu boyunca yalnızca bir kez mağlubiyet aldı.

PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Nefes kesici karşılaşma, beIN Sports Haber ve beIN Sports HD 1 kanallarından canlı olarak yayımlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU KİM OLDU? ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU PSG Mİ BAYERN MÜNİH Mİ?

22.00'da başlayan final maçının şu an ilk yarısı oynanıyor. Maçın tamamlanması ile Fransız takım veya Alman takım kupayı kaldıracak.

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