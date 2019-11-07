Şampiyonlar Ligi: Real Madrid'e 6-0 yenilen Galatasaray gruptan çıkma şansını kaybetti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı dört grupta oynanan maçlarla tamamlandı. A grubundaki Galatasaray, Real Madrid deplasmanından 6-0 mağlup ayrılarak gruptan çıkma şansını kaybetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı dört grupta oynanan maçlarla tamamlandı. A grubundaki Galatasaray, Real Madrid deplasmanından 6-0 mağlup ayrılarak gruptan çıkma şansını kaybetti.
Santiago Bernabeu'daki maçta İspanyol ekibinin gollerini 4, 7 ve 90. dakikalarda Rodrygo, 14'te Sergio Ramos, 45 ve 81'de Karim Benzema kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle