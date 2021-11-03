Şampiyonlar Ligi PSG maçında Lionel Messi neden yok? Messi sakatlandı mı? Messi PSG maçında yok mu, kadroya alınmadı mı?

PSG'nin yeni efsane transferlerinden sonra taraftarlar bu futbolcuları izlemek için PSG maçlarını takip ediyor. Bugün PSG'nin Şampiyonlar Ligi maçı olacak. Maçta Messi kadroda olacak mı merak edildi. Messi sakatlandı mı? Messi neden kadroda yok? Messi maçta neden oynamıyor? Ramos yok mu? Veratti yok mu? Paredes neden yok?

MESSİ SAKATLANDI MI? ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA NEDEN YOK?

PSG, Lionel Messi'nin sakatlığı sebebiyle bugün oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi RB-Leibzip-PSG maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

PSG kulübünden yapılan açıklamaya göre, Arjantinli futbolcunun sol diz ardı kirişinden yaşadığı rahatsızlık ve darbeye bağlı kas ağrısı nedeniyle RB Leipzig maçı kadrosuna dahil edilmediği kaydedildi. Buna göre bugünkü maçta Messi forma giyemeyecek.

Ek olarak Sergio Ramos, Marco Verratti ve Leandro Paredes de sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecektir.

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