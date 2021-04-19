Şampiyonlar Ligi'ne yeni format
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Şampiyonlar Ligi'ne yeni format

Şampiyonlar Ligi'ne yeni format
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Grup etabı ortadan kalkıyorTakım sayısı 32'den 36'ya yükselecekLig formatı Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne de uygulanacakİSTANBUL, – UEFA, 2024/25 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'nin 36 takımla oynanacağını açıkladı.

Grup etabı ortadan kalkıyor

Takım sayısı 32'den 36'ya yükselecek

Lig formatı Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne de uygulanacakİSTANBUL, – UEFA, 2024/25 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'nin 36 takımla oynanacağını açıkladı.UEFA, pazartesi günü yaptığı UEFA İcra Komitesi toplantısında aldığı yeni kararları duyurdu. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, alınan kararlar ile birlikte her takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılma hayalini canlı tutabileceğini, herkes için refah ve büyüme sağlayacağını ifade etti.ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN YENİ FORMATI2024/2025 sezonu ile birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısı 32'den 36'ya yükselecek. Yapılan değişikliklerde en göze çarpan nokta ise geleneksel grup aşamasından tek bir lig statüsüne geçilecek olması. Bununla birlikte her takım 5'i içeride 5'i de deplasmanda olmak üzere toplamda 10 farklı takıma karşı 10 maç oynayarak lig aşamasını tamamlayacak. 10 maç sonunda topladığı puanlar ile ilk 8 sırada yer alan takımlar direkt olarak son 16'ya yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan takımlar ise iki maçlı bir play-off sistemi oynayarak son 16'ya yükselmek için mücadele edecek.Ayrıca benzer sistem UEFA Avrupa Ligi'nde 8 Lig maçı, UEFA Konferans Ligi'nde de 6 Lig maçı olarak uygulanacak. Ayrıca bu iki organizasyon da 36 takıma yükseltilebilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne giden yoldaki ön eleme etabının takımların ligdeki performansları ile doğru orantılı şekilde ise devam edeceğini vurguladı. Ayrıca organizasyonun maçlarının hafta arasında oynanmaya devam edeceği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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