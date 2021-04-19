Şampiyonlar Ligi'ne yeni format

Grup etabı ortadan kalkıyorTakım sayısı 32'den 36'ya yükselecekLig formatı Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne de uygulanacakİSTANBUL, – UEFA, 2024/25 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'nin 36 takımla oynanacağını açıkladı.