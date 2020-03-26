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Borussia Dortmund, Bayern Münih, Leipzig, Spor

Şampiyonlar Ligi'ne katılan 4 Alman kulübünden, Kovid-19'dan etkilenen kulüplere maddi yardım

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılan Alman kulüpleri Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig ve Bayer Leverkusen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen Almanya 1. ve 2. futbol liglerinde yer alan kulüplere yardımda bulunacak.

26.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:00
Şampiyonlar Ligi'ne katılan 4 Alman kulübünden, Kovid-19'dan etkilenen kulüplere maddi yardım

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılan Alman kulüpleri Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig ve Bayer Leverkusen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen Almanya 1. ve 2. futbol liglerinde yer alan kulüplere yardımda bulunacak.

Almanya Kulüpler Birliğinden (DFL) yapılan yazılı açıklamada, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig ve Bayer Leverkusen kulüplerinin dayanışma eylemi kapsamında toplam 20 milyon avro yardımda bulunacakları ifade edildi.

Açıklamada, bu 4 kulübün dayanışma kapsamında DFL tarafından dağıtılacak ulusal medya gelirlerinden vazgeçtiği belirtilerek, bu miktarın mevcut dağıtım anahtarı uygulanması durumunda toplam 12,5 milyon avro olduğu kaydedildi.

4 kulübün ayrıca toplam 7,5 milyon avro daha katkıda bulunacağı aktarılan açıklamada, bu paranın hangi kriterlerle dağıtılacağı konusundaki kararın DFL'e bırakıldığı belirtildi.

Bayern Münih Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge de Bayern Münih'in 3 kulüple birlikte 1. ve 2. futbol liglerindeki takımlara dayanışma sinyali vermek istediklerini ifade ederek, "Bu zor dönemde güçlülerin zayıflara omuz vermesi önemlidir. Bununla ayrıca futbolda birlikte olduğumuzu göstermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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