Şampiyonlar Ligi'ne gazi kent ev sahipliği yapacak
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Şampiyonlar Ligi'ne gazi kent ev sahipliği yapacak

Şampiyonlar Ligi'ne gazi kent ev sahipliği yapacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

EAFF Avrupa Futbol Şampiyonlar Ligini karşılaşmaları bu yıl Gaziantep'te düzenlenecek.

EAFF Avrupa Futbol Şampiyonlar Ligini karşılaşmaları bu yıl Gaziantep'te düzenlenecek.21 Mayıs'ta başlayacak müsabakalarda Türkiye'den Şahinbey Ampute Futbol takımı'nın yer aldığı müsabakalarda 6 ülkenin şampiyonları kozlarını paylaşacak.

Ampute Süper Ligi'nin son şampiyonu Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı, 21-23 Mayıs 2021'de Gaziantep'te düzenlenecek EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarına hazırlanıyor. Şahinbey Belediyesinin ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında 6 ülkenin şampiyonları karşı karşıya gelecek.21 Mayıs'ta başlayan ve 3 gün sürecek olan müsakalar bu yılki organizasyon ile ilk kez Gaziantep'te düzenlenecek.

Şampiyonayı değerlendiren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi maçlarının Gaziantep'e renk getireceğini belirterek, "Son iki yılda korona virüs hayatımızın her alanını önemli ölçüde etkiledi. Spor faaliyetleri de bu konuda en fazla etkilenen alanlardan birisi. Ampute Süper Ligi'nde Gaziantep'imizi başarıyla temsil eden ve şehrimize birçok kupa kazandıran Ampute takımımız 21-23 Mayıs 2021 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek. Böylesi önemli bir organizasyonun şehrimizde düzenlenmesi ve buna öncülük etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu konudaki hazırlıklarımızı tamamladık. Turnuvaya katılacak ülkelerin takımlarını şehrimizde en iyi şekilde ağırlayarak, şehrimizin tanıtımına da katkı sağlayıp, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak istiyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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