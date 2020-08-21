Şampiyonlar Ligi'ne beş büyükler ambargo koydu KPMG Football Benchmark ekibinin yaptığı incelemeye göre; Şampiyonlar Ligi'nde son 11 sezonda 'Son 16 Turu'na beş büyük lig (İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya, Fransa) dışında bir takım çıkamadı.

Bu sezonlarda Avrupa'nın beş büyük liginin takımları final oynarken, ambargoyu sadece yarı finalde geçtiğimiz sezon yer alan Hollanda ekibi Ajax kırabildi.

Covid-19 nedeniyle ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi heyecanı devam ediyor. Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 8'li finallerde birbirinde heyecanlı maçları izlerken, KPMG Football Benchmark ekibi Avrupa'nın en önemli iki turnuvasının istatistiklerini inceledi. Buna göre; Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne son 11 yılda Avrupa'nın en büyük beş liginde (İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1) yer alan takımlar damga vurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 11 sezonda ilk kez 'Son 16 Turu'na beş büyük lig dışında takım çıkamadı. Bu sezonlarda hep beş büyük ligin takımları final oynarken, yarı finalde sadece geçtiğimiz sezon Hollanda ekibi Ajax yer alabilmişti. Son 11 yılda çeyrek finale ise beş büyük lig dışında dokuz takım çıktı. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezonlar içinde finalde yer alan 20 takımın 6'sı beş büyük lig dışındaydı.

Bu yıl 82,5 milyon Euro dağıtılacak

KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Avrupa'nın en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon dağıtılacak para 82 milyon 450 bin euroya çıktı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise bu rakam 21 milyon 340 bin Euro. Futbol ekonomisinde yüksek gelirler bu beş büyük ligde dönüyor. Beş büyük ligdeki takımlarla diğer ülke takımları arasındaki gelir seviyeden büyük bir fark var. Bu nedenle kazanç, sahadaki futbola yansıyor. Çok kazanan her zaman zirvede yer alıyor. Diğer ülke takımları finallerde yer alamadığı için büyük bir gelirden mahrum kalıyor. Beş büyük ligin kulüpleri ise UEFA'dan elde ettikleri gelirlerle ekonomik olarak aradaki farkı daha da açıyor. Bu da rekabeti sınırlandırıyor. Kulüplerimizin bu rekabette yer alabilmesi için Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Kupasında başarılı sonuçlar alması şart.'' dedi.

Kaynak: Bültenler