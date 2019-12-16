Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi: Real Madrid-Manchester City

16.12.2019 14:35 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:35

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları İsviçre'nin Lyon kentinde çekildi. Son şampiyon Liverpool, Atletico Madrid'le eşleşti. Kupayı en çok kazanan Real Madrid'in rakibi ise Manchester City oldu.

Son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Son 16 turunda ilk maçlar 18, 19, 25 ve 26 Şubat'ta; rövanş maçları ise 10, 11, 17 ve 18 Mart'ta oynanacak.

Çeyrek final maçlarının tarihleri 7, 8, 14 ve 15 Nisan.

Yarı final maçlarının tarihleri ise 28 ve 29 Nisan ile 5 ve 6 Mayıs.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final maçı 30 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu daha önce 2005'te unutulmaz bir Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştı.

Liverpool, 3-0 yenik duruma düştüğü maçta AC Milan'ı penaltı atışlarıyla yenerek kupayı müzesine götürmüştü.