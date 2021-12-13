Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu - Haberler Spor
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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, bugün yapılan kura çekimiyle belli oldu.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, bugün yapılan kura çekimiyle belli oldu.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmelerinin belli olduğu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde tekrardan yapıldı. TSİ 14.00'te gerçekleştirilen kura çekimi, kurum harici bir hizmet sağlayıcının yazılımındaki teknik sorundan dolayı iptal edilmiş ve kura çekiminin TSİ 17.00'de tekrardan yapılacağı açıklanmıştı. Yeniden gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oluşan eşleşmeler şu şekilde:

Salzburg - Bayern Münih

Sporting CP - Manchester City

Benfica - Ajax

Chelsea - Lille

Atletico Madrid  - Manchester United

Villarreal - Juventus

Inter - Liverpool

PSG - Real Madrid

Son 16 turunun ilk maçları 15-16 ve 22-23 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 8-9 ve 15-16 Mart'ta oynanacak.


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 UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi yeniden yapılacak

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi yeniden yapılacak

 UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi, teknik bir arızadan kaynaklanan hata nedeniyle TSİ 17.00'de tekrarlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi, teknik bir arızadan kaynaklanan hata nedeniyle TSİ 17.00'de tekrarlanacak.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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