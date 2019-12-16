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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu.

16.12.2019 14:23 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:28
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

'nde Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi 'un da hazır bulunduğu kurada 'den 4, İspanya'dan 4, İtalya'dan 3, Almanya'dan 3 ve Fransa'dan 2 takım yer aldı.


Son 16 Turu'nda ilk maçlar 18-19 Şubat ile 25-26 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Rövanş müsabakaları ise 10-11 Mart ile 17-18 Mart günlerinde düzenlenecek.


Şampiyonlar Ligi finali ise 30 Mayıs 2020'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle:


Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain


Real Madrid-Manchester City


Atalanta-Valencia


Atletico Madrid-Liverpool


Chelsea-Bayern Münih


Olympique Lyon-Juventus


Tottenham-Leipzig


Napoli-Barcelona - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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