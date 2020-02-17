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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda heyecan yarın oynanacak mücadelelerle başlayacak.

17.02.2020 12:30 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:30
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı

Son 16 Turu'nda heyecan yarın oynanacak mücadelelerle başlayacak.


Devler liginde son 16 heyecanı yarın start alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu yarın oynanacak olan Atletico Madrid - Liverpool ve Borussia Dortmund - Paris Sain-Germain maçlarıyla başlayacak. Bu turda ilk maçlar; yarın, 19 Şubat , 25 Şubat Salı ve 26 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Rövanş müsabakaları ise 10 Mart Salı, 11 Mart Çarşamba ve 17 Mart Salı, 18 Mart Çarşamba günü oynanacak.


Son 16 turu ilk maçlarında program şu şekilde:


Yarın


23.00 Atletico Madrid - Liverpool


23.00 Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain


19 Şubat Çarşamba


23.00 Atalanta - Valencia


23.00 Tottenham - Leipzig


25 Şubat Salı


23.00 Chelsea - Bayern Münih


23.00 Napoli - Barcelona


26 Şubat Çarşamba


23.00 Olympique Lyon - Juventus


23.00 Real Madrid - Manchester City - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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