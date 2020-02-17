Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı

17.02.2020 12:30 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:30

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda heyecan yarın oynanacak mücadelelerle başlayacak.



Devler liginde son 16 heyecanı yarın start alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu yarın oynanacak olan Atletico Madrid - Liverpool ve Borussia Dortmund - Paris Sain-Germain maçlarıyla başlayacak. Bu turda ilk maçlar; yarın, 19 Şubat Çarşamba, 25 Şubat Salı ve 26 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Rövanş müsabakaları ise 10 Mart Salı, 11 Mart Çarşamba ve 17 Mart Salı, 18 Mart Çarşamba günü oynanacak.



Son 16 turu ilk maçlarında program şu şekilde:



Yarın



23.00 Atletico Madrid - Liverpool



23.00 Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain



19 Şubat Çarşamba



23.00 Atalanta - Valencia



23.00 Tottenham - Leipzig



25 Şubat Salı



23.00 Chelsea - Bayern Münih



23.00 Napoli - Barcelona



26 Şubat Çarşamba



23.00 Olympique Lyon - Juventus



23.00 Real Madrid - Manchester City - İSTANBUL

Kaynak: İHA