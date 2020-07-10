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Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi

Korona virüs salgını nedeniyle 8'li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi
10.07.2020 13:40 | Son Güncelleme: 10.07.2020 13:44

Korona virüs salgını nedeniyle 8'li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kura çekimleri İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlendi. 8'li final olarak düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 12-23 Ağustos tarihlerinde heyecan yeniden başlayacak. 12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final maçı oynanacak. Karşılaşmalar Portekiz'in başkenti Lizbon'da Benfica'nın 65 bin kapasiteye sahip Luz Stadı ile Sporting Lizbon'un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde yapılan kura çekimi sonrası oluşan eşleşmeler şöyle:

Çeyrek Final

Real Madrid - Manchester City/ Olimpique Lyon - Juventus

Leipzig - Atletico Madrid

Napoli - Barcelona/ Chelsea - Bayern Münih

Atalanta - Paris Saint-Germain

Yarı Final

Real Madrid - Manchester City/ Olimpique Lyon - Juventus vs Napoli - Barcelona/ Chelsea - Bayern Münih

RB Leipzig - Atletico Madrid vs Atalanta - Paris Saint-Germain - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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