Şampiyonlar Ligi'nde kim yarı finale çıktı? Barcelona - Bayern Munih maç sonucu! Barcelona - Bayern Münih maçı kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi toplu s
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Şampiyonlar Ligi'nde kim yarı finale çıktı? Barcelona - Bayern Munih maç sonucu! Barcelona - Bayern Münih maçı kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi toplu s

Şampiyonlar Ligi'ni takip edenlerin heyecanla beklediği maçlar başladı. Büyük heyecana sahne olan Barcelona - Bayern Münih maçı kaç kaç bitti, Şampiyonlar Ligi'nde kim yarı finale çıktı? ve Barcelona - Bayern Munih maç sonucu konuları merak edildi. İşte, Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları!

Şampiyonlar Ligi'nde kim yarı finale çıktı? Barcelona - Bayern Munih maç sonucu! Barcelona - Bayern Münih maçı kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi toplu s
15.08.2020 08:17 | Son Güncelleme: 15.08.2020 08:20

Sporseverlerin heyecanla taklip ettiği Şampiyonlar Ligi maçları kaldığı yerden devam ediyor. En önemli maçlardan biri olan Barcelona - Bayern Munih maçı merak edilirken Barcelona - Bayern Munih maç sonucu, Şampiyonlar Ligi'nde kim yarı finale çıktı ve Barcelona - Bayern Münih maçı kaç kaç bitti konuları araştırıldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KİM YARI FİNALE ÇIKTI?

Bayern Münih ile Barcelona arasında oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı tarihi bir skora sahne oldu. Karşılaşmayı 8-2 kazanan Alman ekibi, Devler Ligi'nde yarı finale çıktı.

Bayern Münih yarı finalde Manchester City-Lyon maçının galibiyle finale çıkma mücadelesi verecek.

BARCELONA - BAYERN MÜNİH MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Münih'in golleri 4. ve 31. dakikada Thomas Müller, 21. dakikada Ivan Perisic, 27. dakikada Serge Gnabry, 63. dakika Joshua Kimmich, 82. dakikada Robert Lewandowski ve 86 ile 89. dakikada Coutinho attı. Barcelona'nın golleri ise 7. dakikada David Alaba (kendi kalesine) ve 57. dakikada Luis Suarez'den geldi.

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