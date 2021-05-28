Şampiyonlar Ligi'nde kim şampiyon olur? M. City mi Chelsea mi? Şampiyonlar Ligi'ni kim kazanır? İhtimaller ve olasılıklar!

UEFA Şampiyonlar Ligi dev finaline saatler kaldı. Final maçı yarın (29 Mayıs Cumartesi) saat 22:00 'da başlayacaktır. Final maçı öncesi futbol severler hangi takım daha avantajlı, kupayı kim kazanır merak ediyor. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde kim şampiyon olur? Man. City mi yoksa Chelsea mi kazanır? Hangi takım daha avantajlıdır? İlk 11 açıklandı mı? Cezalı oyuncu var mı? Hakem kim?

Şampiyonlar Ligi şampiyonu hangi takım olacak? Tarihinde ilk kez final oynayacak olan M. City bu sezon oynadığı futbolla kupaya daha yakın gözüküyor. Öbür taraftan Chelsea ise tarihinde 3. kez Şampiyonlar Ligi finali oynayacak. Daha önceden 2011-2012 sezonunda kupayı almıştı. Peki bu sene finalde kupayı kim alır? Hangi takım daha avantajlı konumda? Şampiyonlar Ligi'nde kim şampiyon olur? Tüm detaylar haberimizde.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Final maçı 29 Mayıs Cumartesi günü saat 22:00 'da başlayacaktır.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA OYNANACAK?

Final maçı beIN Sports Haber, Digiturk 83, Kablo TV 223 kanallarında yayınlanacaktır.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçı, Estadio do Dragao'da, Porto Stadyumu'nda oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KİM KAZANIR? HANGİ TAKIM AVANTAJLI?

İki takımı da incelediğimizde bu sezonki performansından dolayı M. City kupaya daha yakın taraf gibi gözüküyor. Çünkü açık ara farkla ligde şampiyon oldular ki Premier Lig dünyanın en zor ligidir. Bu nedenle yarınki final maçında favori M. City gösteriliyor. Gerçekten bizim düşüncemiz de bu yönde. Fakat sonuçta bu final maçı ve her türlü sürpriz olabilir. Nasıl Chelsea 2012'de Barça'yı eleyip finalde kazanmasını bildiyse bu sene de maçı penaltılara götürebilir ve yine kupayı kazanabilir! Şimdi biraz matematiksel olarak kim daha üstün ona bakalım:

- M. City ve Chelsea arasındaki son 15 maçta City 8 ve Chelsea 7 kere kazanmıştır. Yani kısmen eşitlik söz konusu diyebiliriz.

- 2 takım arasında daha önce 166 resmi maç oynanmıştır. Bu maçların 68'ini Chelsea kazanırken, 58'ini Manchester City kazanmıştır. Geriye kalan 40 maç ise berabere bitmiştir. Tabii şöyle düşünelim. Chelsea José Mourinho döneminde efsane işler yapıyordu. O dönemlerde Chelsea'nın mutlak galibiyetlerini çıkartırsak son dönemlerde hemen hemen eşitlik vardır diyebiliriz. Fakat şöyle söyleyelim Chelsea'nın efsane kadrosu olsaydı bu yazıyı yazmıyor olurdum. Kesinlikle Chelsea %99.9 kupayı alır derdim...

- Bu sezon iki takım arasındaki karşılaşmaların ilkini City 3-1 kazanmış. Diğer maç ise 2-1 Chelsea'nın üstünlüğü ile tamamlanmış.

- City'nin bu ilk final maçı olacak. Chelsea ise daha tecrübeli. Bu bakımdan M. City'li oyuncularda kısmen de olsa aşırı heyecan yaşanabilir. Bu da olumsuz etki bırakabilir.

- Kısacası matematiksel olarak karşılaşmalar bu şekilde. Bu sezon hemen hemen iki takım arasındaki maçlar eşit gibi duruyor. Fakat tabii ki kağıt üzerinde City daha üstündür. Çünkü açık ara farkla 1. oldular.

Yorumlar:

Açıkçası M. City 'nin maçı 3-1 kazanacağını düşünüyorum. Kaldı ki Guardiola bu alanda daha tecrübeli bir isim. Takımların analizini iyi yapabiliyor. Evet Chelsea bu sezon sürprizler yapmıştı. Fakat City ilk defa finale kaldı ve bu maçı kaybetmeyi göze alamaz. Eğer Agüero da oyunda olursa Chelsea'ye şans tanımıyorum.

Tahmini maç skorları:

- M. City 3 - 1 Chelsea

- M. City 2 - 0 Chelsea

- M. City 2 - 2 Chelsea (Penaltılara kalırsa Chelsea alır)

- M. City 4 - 0 Chelsea

MUHTEMEL 11'LER ŞU ŞEKİLDE

Manchester City muhtemel 11:

Ederson, Walker, Stones, Dias, Zinchenko, Rodri, Silva, İlkay Gündoğan, Foden, Mahrez, Kevin de Bruyne

Chelsea muhtemel 11:

Mendy, Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger, James, Chilwell, Kante, Jorginho, Mount, Ziyech, Werner