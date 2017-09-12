Şampiyonlar Ligi'nde İlk Maçlar
UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam 4 grupta mücadeleler başladı. Oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Benfica: 1 - CSKA Moscow: 2
Manchester United: 3 - Basel: 0
B Grubu
Bayern München: 3 - Anderlecht: 0
Celtic: 0 - Paris Saint-Germain: 5
C Grubu
Chelsea: 6 - Qarabağ Ağdam: 0
Roma: 0 - Atletico Madrid: 0
D Grubu
Barcelona: 3 - Juventus: 0
Olympiakos: 2 - Sporting Lisbon: 3 - İSTANBUL