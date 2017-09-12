Şampiyonlar Ligi'nde İlk Maçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.

Şampiyonlar Ligi'nde İlk Maçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam 4 grupta mücadeleler başladı. Oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Benfica: 1 - CSKA Moscow: 2

Manchester United: 3 - Basel: 0

B Grubu

Bayern München: 3 - Anderlecht: 0

Celtic: 0 - Paris Saint-Germain: 5

C Grubu

Chelsea: 6 - Qarabağ Ağdam: 0

Roma: 0 - Atletico Madrid: 0

D Grubu

Barcelona: 3 - Juventus: 0

Olympiakos: 2 - Sporting Lisbon: 3 - İSTANBUL