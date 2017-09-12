Şampiyonlar Ligi'nde İlk Maçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam 4 grupta mücadeleler başladı. Oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle:



A Grubu



Benfica: 1 - CSKA Moscow: 2



Manchester United: 3 - Basel: 0



B Grubu



Bayern München: 3 - Anderlecht: 0



Celtic: 0 - Paris Saint-Germain: 5



C Grubu



Chelsea: 6 - Qarabağ Ağdam: 0



Roma: 0 - Atletico Madrid: 0



D Grubu



Barcelona: 3 - Juventus: 0



Olympiakos: 2 - Sporting Lisbon: 3 - İSTANBUL