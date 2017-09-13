Şampiyonlar Ligi'nde Günün Maçları Tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi E, F, G ve H gruplarında ilk maçlar oynandı.



Temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Porto'yu 3-1 mağlup etti.



Günün diğer sonuçları şu şekilde:



E GRUBU



Liverpool - Sevilla: 2-2



Maribor - Spartak Moskova: 1-1



F GRUBU



Shakhtar Donetsk - Napoli: 2-1



Feyenoord - Manchester City: 0-4



G GRUBU



Leipzig - Monaco: 1-1



H GRUBU



Tottenham - Borussia Dortmund: 3-1



Real Madrid - APOEL: 3-0 - İstanbul