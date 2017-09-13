Şampiyonlar Ligi'nde Günün Maçları Tamamlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi E, F, G ve H gruplarında ilk maçlar oynandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi E, F, G ve H gruplarında ilk maçlar oynandı.
Temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Porto'yu 3-1 mağlup etti.
Günün diğer sonuçları şu şekilde:
E GRUBU
Liverpool - Sevilla: 2-2
Maribor - Spartak Moskova: 1-1
F GRUBU
Shakhtar Donetsk - Napoli: 2-1
Feyenoord - Manchester City: 0-4
G GRUBU
Leipzig - Monaco: 1-1
H GRUBU
Tottenham - Borussia Dortmund: 3-1
Real Madrid - APOEL: 3-0 - İstanbul