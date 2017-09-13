Şampiyonlar Ligi'nde Günün Maçları Tamamlandı

Şampiyonlar Ligi'nde Günün Maçları Tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi E, F, G ve H gruplarında ilk maçlar oynandı.

Şampiyonlar Ligi'nde Günün Maçları Tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi E, F, G ve H gruplarında ilk maçlar oynandı.

Temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Porto'yu 3-1 mağlup etti.

Günün diğer sonuçları şu şekilde:

E GRUBU

Liverpool - Sevilla: 2-2

Maribor - Spartak Moskova: 1-1

F GRUBU

Shakhtar Donetsk - Napoli: 2-1

Feyenoord - Manchester City: 0-4

G GRUBU

Leipzig - Monaco: 1-1

H GRUBU

Tottenham - Borussia Dortmund: 3-1

Real Madrid - APOEL: 3-0 - İstanbul