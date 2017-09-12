Şampiyonlar Ligi'nde Günün Maçları Tamamlandı

Şampiyonlar Ligi'nde Günün Maçları Tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi A, B, C ve D gruplarında ilk hafta maçları sonuçlandı.

Şampiyonlar Ligi'nde Günün Maçları Tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi A, B, C ve D gruplarında ilk hafta maçları sonuçlandı.

Azerbaycan temsilcisi Karabağ, C Grubu mücadelesinde son İngiltere Premier Lig Şampiyonu Chelsea'ye 6-0 mağlup olurken, gecenin dev maçında Barcelona, Juventus'u 3-0 geçti.

Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları şu şekilde:

A GRUBU

Benfica - CSKA Moskova: 1-2

Manchester United - Basel: 3-0 

B GRUBU

Bayern Münih - Anderlecht: 3-0

Celtic - Paris Saint-Germain: 0-5

C GRUBU 

Chelsea - Karabağ: 6-0

Roma - Atletico Madrid: 0-0

D GRUBU

Barcelona - Juventus: 3-0

Olympiakos - Sporting Lisbon: 2-3 - İstanbul