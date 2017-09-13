Şampiyonlar Ligi'nde Günün Maçları
UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam 4 grupta maçlar oynandı. G grubunda yer alan Beşiktaş, Porto'yu 3-1 mağlup etti. Oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle:
E Grubu
Liverpool: 2 - Sevilla: 2
Maribor: 1 - Spartak Moscow: 1
F Grubu
Feyenoord: 0 - Manchester City: 4
Shakhtar Donetsk: 2 - Napoli: 1
G Grubu
Porto: 1 - Beşiktaş: 3
RB Leipzig: 1 - Monaco: 1
H Grubu
Real Madrid: 3 - APOEL Nicosia: 0
Tottenham: 3 - Borussia Dortmund: 1 - İSTANBUL