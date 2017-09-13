Şampiyonlar Ligi'nde Günün Maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti.

Şampiyonlar Ligi'nde Günün Maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam 4 grupta maçlar oynandı. G grubunda yer alan Beşiktaş, Porto'yu 3-1 mağlup etti. Oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu

Liverpool: 2 - Sevilla: 2

Maribor: 1 - Spartak Moscow: 1

F Grubu

Feyenoord: 0 - Manchester City: 4

Shakhtar Donetsk: 2 - Napoli: 1

G Grubu

Porto: 1 - Beşiktaş: 3

RB Leipzig: 1 - Monaco: 1

H Grubu

Real Madrid: 3 - APOEL Nicosia: 0

Tottenham: 3 - Borussia Dortmund: 1 - İSTANBUL