Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan 3 takım da belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan maçların ardından Ajax, Club Brugge, Slavia Prag gruplara kaldı.

29.08.2019 00:01
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan 3 takım da belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan maçların ardından Ajax, Club Brugge, Slavia Prag gruplara kaldı.


UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında bu akşam üç karşılaşma oynandı. Hollanda ekibi Ajax, ilk maçta golsüz berabere kaldığı Apoel'i 2-0 mağlup ederek tur atlarken, Club Brugge ve Slavia Prag da gruplara kalan diğer takımlar oldu.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


Ajax: 2 - APOEL Nicosia: 0


Club Brugge: 2 - LASK Linz: 1


Slavia Prag: 1 - CFR Cluj: 0 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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