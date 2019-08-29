Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan 3 takım da belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan maçların ardından Ajax, Club Brugge, Slavia Prag gruplara kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan maçların ardından Ajax, Club Brugge, Slavia Prag gruplara kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında bu akşam üç karşılaşma oynandı. Hollanda ekibi Ajax, ilk maçta golsüz berabere kaldığı Apoel'i 2-0 mağlup ederek tur atlarken, Club Brugge ve Slavia Prag da gruplara kalan diğer takımlar oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Ajax: 2 - APOEL Nicosia: 0
Club Brugge: 2 - LASK Linz: 1
Slavia Prag: 1 - CFR Cluj: 0
(İHA)