Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları sona erdi; Galatasaray Avrupa defterini kapattı
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Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları sona erdi; Galatasaray Avrupa defterini kapattı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları oynanan son karşılaşmalarla tamamlandı. A Grubu altıncı ve son hafta maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşan Galatasaray 5-0 yenildi.

12.12.2019 01:01 | Son Güncelleme: 12.12.2019 01:01
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları sona erdi; Galatasaray Avrupa defterini kapattı

'nde grup maçları oynanan son karşılaşmalarla tamamlandı.


A Grubu altıncı ve son hafta maçında deplasmanda temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşan 5-0 yenildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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