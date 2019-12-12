Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları sona erdi; Galatasaray Avrupa defterini kapattı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları oynanan son karşılaşmalarla tamamlandı. A Grubu altıncı ve son hafta maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşan Galatasaray 5-0 yenildi.
12.12.2019 01:01 | Son Güncelleme: 12.12.2019 01:01
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları oynanan son karşılaşmalarla tamamlandı.
A Grubu altıncı ve son hafta maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşan Galatasaray 5-0 yenildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com