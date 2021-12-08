Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları
Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C, D grup maçları tamamlandı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C, D grup maçları tamamlandı. C grubunda yer alan Beşiktaş puan alamadı.
Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C, D grup maçları bugün oynanan maçlarla tamamlandı. C grubunda yer alan Beşiktaş son maçında Borussia Dortmund'a 5-0 mağlup olarak puan alamadı. Gruplarda puan durumu ve üst tura çıkan takımlar şöyle:
A Grubu
Manchester City 12 (Üst tur)
Paris Saint-Germain 11 (Üst tur)
RB Leipzig 7 (Avrupa Ligi Play-off)
Club Brugge 4
B Grubu
Liverpool 18 (Üst tur)
Atletico Madrid 7 (Üst tur)
Porto 5 (Avrupa Ligi Play-off)
Milan 4
C Grubu
Ajax 18 (Üst tur)
Sporting CP 9 (Üst tur)
Borussia Dortmund 9 (Avrupa Ligi Play-off)
Beşiktaş 0
D Grubu
Real Madrid 15 (Üst tur)
Inter 10 (Üst tur)
FC Sheriff 7 (Avrupa Ligi Play-off)
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