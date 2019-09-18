Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları başladı

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.

18.09.2019 00:05
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı. E, F,G ve H gruplarında ilk maçlar oynandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta grup maçlarında oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle:

E GRUBU

Napoli - Liverpool: 2-0

Salzburg - Genk: 6-2

F GRUBU

Inter - Slavia Prag: 1-1

Borussia Dortmund - Barcelona: 0-0

G GRUBU

Lyon - Zenit St. Petersburg: 1-1

Benfica - RB Leipzig: 1-2

H GRUBU

Ajax - Lille: 3-0

Chelsea - Valencia: 0-1

(İHA)

Kaynak: İHA
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