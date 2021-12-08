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Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları

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Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları

Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C, D grup maçları tamamlandı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C, D grup maçları tamamlandı. C grubunda yer alan Beşiktaş puan alamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C, D grup maçları bugün oynanan maçlarla tamamlandı. C grubunda yer alan Beşiktaş son maçında Borussia Dortmund'a 5-0 mağlup olarak puan alamadı. Gruplarda puan durumu ve üst tura çıkan takımlar şöyle:

A Grubu

Manchester City 12 (Üst tur)

Paris Saint-Germain 11 (Üst tur)

RB Leipzig 7 (Avrupa Ligi Play-off)

Club Brugge 4

B Grubu

Liverpool 18 (Üst tur)

Atletico Madrid 7 (Üst tur)

Porto 5 (Avrupa Ligi Play-off)

Milan 4

C Grubu

Ajax 18 (Üst tur)

Sporting CP 9 (Üst tur)

Borussia Dortmund 9 (Avrupa Ligi Play-off)

Beşiktaş 0

D Grubu

Real Madrid 15 (Üst tur)

Inter 10 (Üst tur)

FC Sheriff 7 (Avrupa Ligi Play-off)

Shakhtar Donetsk 2 - İSTANBUL

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