Şampiyonlar Ligi'nde grubunu "namağlup lider tamamlayan" tek Türk takımı Beşiktaş'ın 2017-2018'de Şampiyonlar Ligi'nde grubundaki takımlar arasında...

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 'namağlup lider tamamlayan' tek Türk takımı Beşiktaş'ın 2017-2018'de Şampiyonlar Ligi'nde grubundaki takımlar arasında...
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Güven Bana programında sorulan soruların cevapları merak ediliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde grubunu "namağlup lider tamamlayan" tek Türk takımı Beşiktaş'ın 2017-2018'de Şampiyonlar Ligi'nde grubundaki takımlar arasında hangisi yoktu? sorusu cevabı ne?

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu "namağlup lider tamamlayan" tek Türk takımı Beşiktaş'ın 2017-2018'de Şampiyonlar Ligi'nde grubundaki takımlar arasında hangisi yoktu? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde grubunu "namağlup lider tamamlayan" tek Türk takımı Beşiktaş'ın 2017-2018'de Şampiyonlar Ligi'nde grubundaki takımlar arasında hangisi yoktu? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUBUNU "NAMAĞLUP LİDER TAMAMLAYAN" TEK TÜRK TAKIMI BEŞİKTAŞ'IN 2017-2018'DE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUBUNDAKİ TAKIMLAR ARASINDA HANGİSİ YOKTU?

A:Napoli

B:Monaco

C:Leipzig

D: Porto

Cevap : A

GÜVEN BANA YARIŞMASI FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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