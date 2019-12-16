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Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon şehrinde çekilen kuralar sonucunda belli oldu.

16.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:26
Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler

'nde son 16 turu eşleşmeleri 'nin Nyon şehrinde çekilen kuralar sonucunda belli oldu. 

İsviçre'nin Nyon şehrinde çekilen UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da yer aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İlk maçlar 18-19 ve 25-26 Şubat'ta; rövanş karşılaşmaları ise 10-11 ve 17-18 Mart tarihleri arasında oynanacak. Altıntop'un çektiği kuraların ardından eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Borussia Dortmund - Paris Saint-GermainReal Madrid - Manchester CityAtalanta - ValenciaAtletico Madrid - LiverpoolChelsea - Bayern MünihOlimpik Lyon - JuventusTottenham - Leipzig

Napoli - Barcelona


Kaynak: DHA
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