Şampiyonlar Ligi'nde derbi zamanı

05.02.2020 11:37 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:45

2020 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 5. maçına çıkacak olan Eczacıbaşı VitrA, yarın Fenerbahçe Opet'e konuk olacak.



İki takım bu sezon, biri Vestel Venus Sultanlar Ligi, biri Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere iki kez karşılaşmış, beş set süren her iki derbiden de galip ayrılan taraf Eczacıbaşı VitrA olmuştu.



Zorlu bir mücadelenin kendilerini beklediğini belirten Eczacıbaşı'nın deneyimli smaçörü Natalia Pereira, "Bence sezonun şu ana kadarki en önemli maçlarından birine çıkacağız. Zor bir karşılaşma olacak. Fenerbahçe'nin kadrosu biraz değişti, takımlarına Amerikalı bir pasör çaprazı katıldı. Bu maçı kazanmak için elimizden ne geliyorsa deneyeceğiz. Umarım bunu başarırız çünkü bu maçtan üç puanla ayrılmak bizim için çok önemli" dedi.



Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı VitrA karşılaşması, yarın saat 19.00'da, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA