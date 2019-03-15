UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final kuraları belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kuralarda 4 İngiliz takımı yer alırken Tottenham ve Manchester City birbirleriyle eşleşti. Çeyrek Final eşleşmeleri şöyle: Ajax - Juventus Liverpool - Porto Tottenham - Manchester City Barcelona - Manchester United

(İHA)

Kaynak: İHA