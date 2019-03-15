Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final kuraları belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kuralarda 4 İngiliz takımı yer alırken Tottenham ve Manchester City birbirleriyle eşleşti. Çeyrek Final eşleşmeleri şöyle: Ajax - Juventus Liverpool - Porto Tottenham - Manchester City Barcelona - Manchester United
(İHA)
Kaynak: İHA