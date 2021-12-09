Şampiyonlar Ligi'nde 2. tura yükselen takımlar hangileri? 2021-2022 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tura, bir üst tura yükselen takımlar kimler oldu?
2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları bugün itibariyle tamamlandı. Grupları ilk 2 sırada bitiren takımlar bir üst tura yani 2. tura yükselecek. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde 2. tura yükselen takımlar hangileri? 2021-2022 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tura, bir üst tura yükselen takımlar kimler oldu? İşte tüm takımlar...
Şampiyonlar Ligi'nde 2. tura yükselen takımlar bugün itibariyle belli oldu. Futbol severler, Şampiyonlar Ligi'nde 2. tura yükselen takımlar hangileri? 2021-2022 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tura, bir üst tura yükselen takımlar kimler oldu? araştırıyor. İşte detaylar...
ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. TURA YÜKSELEN TAKIMLAR HANGİLERİ?
2021-2022 sezonu bir üst tura çıkan takımlar ve yer aldıkları gruplar şu şekilde:
A Grubu:
- Manchester City (A grubu 1. si)
- PSG (A grubu 2.si)
B Grubu:
- Liverpool(B grubu 1. si)
- Atletico Madrid (B grubu 2.si)
C Grubu:
- Ajax (C grubu 1. si)
- Sporting Lizbon (C grubu 2.si)
D Grubu:
- Real Madrid (D grubu 1. si)
- Inter (D grubu 2.si)
E Grubu:
- Bayern Munih (E grubu 1. si)
- Benfica (E grubu 2.si)
F Grubu:
- Manchester United (F grubu 1. si)
- Villarreal veya Atalanta takımından birisi (Maç kar nedeniyle yarına ertelendi!) (F grubu 2.si)
G Grubu:
- Lille (G grubu 1. si)
- RB Salzburg (G grubu 2.si)
H Grubu:
- Juventus (H grubu 1. si)
- Chelsea (H grubu 2.si)
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