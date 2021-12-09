Şampiyonlar Ligi'nde 2. tura yükselen takımlar hangileri? 2021-2022 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tura, bir üst tura yükselen takımlar kimler oldu? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şampiyonlar Ligi'nde 2. tura yükselen takımlar hangileri? 2021-2022 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tura, bir üst tura yükselen takımlar kimler oldu?

Şampiyonlar Ligi'nde 2. tura yükselen takımlar hangileri? 2021-2022 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tura, bir üst tura yükselen takımlar kimler oldu?
Haberler.com - Haberler | Gündem

2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları bugün itibariyle tamamlandı. Grupları ilk 2 sırada bitiren takımlar bir üst tura yani 2. tura yükselecek. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde 2. tura yükselen takımlar hangileri? 2021-2022 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tura, bir üst tura yükselen takımlar kimler oldu? İşte tüm takımlar...

Şampiyonlar Ligi'nde 2. tura yükselen takımlar bugün itibariyle belli oldu. Futbol severler, Şampiyonlar Ligi'nde 2. tura yükselen takımlar hangileri? 2021-2022 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tura, bir üst tura yükselen takımlar kimler oldu? araştırıyor. İşte detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. TURA YÜKSELEN TAKIMLAR HANGİLERİ?

2021-2022 sezonu bir üst tura çıkan takımlar ve yer aldıkları gruplar şu şekilde:

A Grubu:

  • Manchester City (A grubu 1. si)
  • PSG (A grubu 2.si)

B Grubu:

  • Liverpool(B grubu 1. si)
  • Atletico Madrid (B grubu 2.si)

C Grubu:

  • Ajax (C grubu 1. si)
  • Sporting Lizbon (C grubu 2.si)

D Grubu:

  • Real Madrid (D grubu 1. si)
  • Inter (D grubu 2.si)

E Grubu:

  • Bayern Munih (E grubu 1. si)
  • Benfica (E grubu 2.si)

F Grubu:

  • Manchester United (F grubu 1. si)
  • Villarreal veya Atalanta takımından birisi (Maç kar nedeniyle yarına ertelendi!) (F grubu 2.si)

G Grubu:

  • Lille (G grubu 1. si)
  • RB Salzburg (G grubu 2.si)

H Grubu:

  • Juventus (H grubu 1. si)
  • Chelsea (H grubu 2.si)

Barcelona, 18 yıl sonra yıkımı yaşadı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükselen takımlar

Barcelona, 18 yıl sonra yıkımı yaşadı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükselen takımlar

 Almanya'da kara gece! Borussia Dortmund'a 5-0 yenilen Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne puansız veda etti

Almanya'da kara gece! Borussia Dortmund'a 5-0 yenilen Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne puansız veda etti

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title