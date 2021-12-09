Şampiyonlar Ligi'nde 2. tura yükselen takımlar bugün itibariyle belli oldu. Futbol severler, Şampiyonlar Ligi'nde 2. tura yükselen takımlar hangileri? 2021-2022 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tura, bir üst tura yükselen takımlar kimler oldu? araştırıyor. İşte detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. TURA YÜKSELEN TAKIMLAR HANGİLERİ?

2021-2022 sezonu bir üst tura çıkan takımlar ve yer aldıkları gruplar şu şekilde:

A Grubu:

Manchester City (A grubu 1. si)

PSG (A grubu 2.si)

B Grubu:

Liverpool(B grubu 1. si)

Atletico Madrid (B grubu 2.si)

C Grubu:

Ajax (C grubu 1. si)

Sporting Lizbon (C grubu 2.si)

D Grubu:

Real Madrid (D grubu 1. si)

Inter (D grubu 2.si)

E Grubu:

Bayern Munih (E grubu 1. si)

Benfica (E grubu 2.si)

F Grubu:

Manchester United (F grubu 1. si)

Villarreal veya Atalanta takımından birisi (Maç kar nedeniyle yarına ertelendi!) (F grubu 2.si)

G Grubu:

Lille (G grubu 1. si)

RB Salzburg (G grubu 2.si)

H Grubu:

Juventus (H grubu 1. si)

Chelsea (H grubu 2.si)

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet