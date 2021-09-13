Şampiyonlar Ligi maçlarında seyirci var mı? Şampiyonlar Ligi maçlarına seyirci alınıyor mu? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şampiyonlar Ligi maçlarında seyirci var mı? Şampiyonlar Ligi maçlarına seyirci alınıyor mu?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Şampiyonlar Ligi maçlarında seyirci var mı? Şampiyonlar Ligi maçlarına seyirci alınıyor mu?

Temsilcimiz Beşiktaş'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi mücadelelerine seyirci alınıp, alınmadığı araştırılmakta. Covid 19'dan korunma amacıyla stadyumlara taraftar alımı geçtiğimiz sezon yasaklanmıştı. Peki, Şampiyonlar Ligi maçlarında seyirci var mı? Şampiyonlar Ligi maçlarına seyirci alınıyor mu? 2021-2022 Sezonu Şampiyonlar Ligi maçlarına seyirci giriyor mu?

Şampiyonlar Ligi C Grubunda Ajax, Borussia Dortmund ve Sporting Lizbon'a karşı mücadele edecek olan Beşiktaş'ın evinde ve deplasmanda oynayacağı maç tarihlerinin belirlenmesinin ardından Şampiyonlar Ligi maçlarına seyirci alınıp, alınmayacağı merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar en çok "Şampiyonlar Ligi maçlarında seyirci var mı? Şampiyonlar Ligi maçlarına seyirci alınıyor mu?2021-2022 Sezonu Şampiyonlar Ligi maçlarına seyirci giriyor mu? Şampiyonlar Ligi maçlarında seyirci oranı kaç? Şampiyonlar Ligi maçına seyirci alınıyor mu? Şampiyonlar Ligi'nde deplasman maçlarına seyirci alınacak mı?" sorularını araştırmakta. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARINA SEYİRCİ ALINIYOR MU?

UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarına %50 taraftar alınmasını uygun gördü. Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu kararı gereğince deplasman takımı taraftarlarına bilet satışı yapılmayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEPLASMAN MAÇLARINA SEYİRCİ ALINACAK MI?

UEFA'nın almış olduğu yeni karar sonrasında Şampiyonlar Ligi maçlarına yüzde 5 oranında deplasman seyircisi tribünlere girmesi uygun görüldü. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Haberler.com - Gündem
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Göksel Yıldız Tilbe Amelia Hamlin Vildan Atasever
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Alper Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şampiyonlar Ligi maçlarında seyirci var mı? Şampiyonlar Ligi maçlarına seyirci alınıyor mu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 13:14:24. #1.17#