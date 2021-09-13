Şampiyonlar Ligi C Grubunda Ajax, Borussia Dortmund ve Sporting Lizbon'a karşı mücadele edecek olan Beşiktaş'ın evinde ve deplasmanda oynayacağı maç tarihlerinin belirlenmesinin ardından Şampiyonlar Ligi maçlarına seyirci alınıp, alınmayacağı merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar en çok "Şampiyonlar Ligi maçlarında seyirci var mı? Şampiyonlar Ligi maçlarına seyirci alınıyor mu?2021-2022 Sezonu Şampiyonlar Ligi maçlarına seyirci giriyor mu? Şampiyonlar Ligi maçlarında seyirci oranı kaç? Şampiyonlar Ligi maçına seyirci alınıyor mu? Şampiyonlar Ligi'nde deplasman maçlarına seyirci alınacak mı?" sorularını araştırmakta. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARINA SEYİRCİ ALINIYOR MU?

UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarına %50 taraftar alınmasını uygun gördü. Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu kararı gereğince deplasman takımı taraftarlarına bilet satışı yapılmayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEPLASMAN MAÇLARINA SEYİRCİ ALINACAK MI?

UEFA'nın almış olduğu yeni karar sonrasında Şampiyonlar Ligi maçlarına yüzde 5 oranında deplasman seyircisi tribünlere girmesi uygun görüldü. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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