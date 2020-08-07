Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Man. City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Man. City - Real Madrid maçı şifresiz mi? İşte Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi'ni takip edenlerin heyecanla beklediği maçlar başlıyor. Peki, Man. City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, Man. City - Real Madrid maçı şifresiz mi? İşte Şampiyonlar Ligi fikstürü ve maç saatleri!
07.08.2020 10:35 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:39
Sporseverlerin heyecanla taklip ettiği Şampiyonlar Ligi maçları kaldığı yerden devam ediyor. En önemli maçlardan biri olan Man. City - Real Madrid maçı merak edilirken Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, Man. City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, Man. City - Real Madrid maçı şifresiz mi konuları araştırıldı.
MAN. CİTY - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi Man. City - Real Madrid maçı 7 Ağustos 2020 – Cumasaat 22.00'de oynanacak.
MAN. CİTY - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi Man. City - Real Madrid maçı BEIN SPORTS 1 kanalından yayınlanacak.
MAN. CİTY - REAL MADRİD MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Man. City - Real Madrid maçı ücretli platform olan BEINSPORTS ekranlarından yayınlanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ!
7 Ağustos 2020 – Cuma 22:00
Man. City - Real Madrid
22:00 Juventus-Lyon
8 Ağustos 2020 – Cumartesi 22:00
Barcelona – Napoli
Bayern - Chelsea