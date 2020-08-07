Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Juventus - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Juventus - Lyon maçı şifresiz mi? İşte Şampiyonlar Ligi fikstürü! Şampiyonlar Ligi'ni takip edenlerin heyecanla beklediği maçlar başlıyor. Peki, Juventus - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, Juventus - Lyon maçı şifresiz mi? İşte Şampiyonlar Ligi fikstürü ve maç saatleri!

Sporseverlerin heyecanla taklip ettiği Şampiyonlar Ligi maçları kaldığı yerden devam ediyor. En önemli maçlardan biri olan Juventus - Lyon maçı merak edilirken Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, Juventus - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, Juventus - Lyon maçı şifresiz mi konuları araştırıldı. JUVENTUS - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Şampiyonlar Ligi Juventus - Lyon maçı 7 Ağustos 2020 – Cumasaat 22.00'de oynanacak. JUVENTUS - LYON MAÇI HANGİ KANALDA? Şampiyonlar Ligi Juventus - Lyon maçı BEIN SPORTS 2 kanalından yayınlanacak. JUVENTUS - LYON MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? Juventus - Lyon maçı ücretli platform olan BEINSPORTS ekranlarından yayınlanacak. ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ! 7 Ağustos 2020 – Cuma 22:00 Man. City - Real Madrid 22:00 Juventus-Lyon 8 Ağustos 2020 – Cumartesi 22:00 Barcelona – Napoli Bayern - Chelsea