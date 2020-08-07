Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Bayern - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Bayern - Chelsea maçı şifresiz mi? İşte, Şampiyonlar Ligi fikstürü!
Şampiyonlar Ligi'ni takip edenlerin heyecanla beklediği maçlar başlıyor. Peki, Bayern - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, v maçı şifresiz mi? İşte Şampiyonlar Ligi fikstürü ve maç saatleri!
07.08.2020 10:35 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:39
Sporseverlerin heyecanla taklip ettiği Şampiyonlar Ligi maçları kaldığı yerden devam ediyor. En önemli maçlardan biri olan Bayern - Chelsea maçı merak edilirken Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, Bayern - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, Bayern - Chelsea maçı şifresiz mi konuları araştırıldı.
BAYERN - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi Bayern - Chelsea maçı 8 Ağustos 2020 – Cumartesi saat 22.00'de oynanacak.
BAYERN - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi Bayern - Chelsea maçı BEIN SPORTS 2 kanalından yayınlanacak.
BAYERN - CHELSEA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Bayern - Chelsea maçı ücretli platform olan BEINSPORTS ekranlarından yayınlanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ!
7 Ağustos 2020 – Cuma 22:00
Man. City - Real Madrid
22:00 Juventus-Lyon
8 Ağustos 2020 – Cumartesi 22:00
Barcelona – Napoli
Bayern - Chelsea