Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Bayern - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Bayern - Chelsea maçı şifresiz mi? İşte, Şampiyonlar Ligi fikstürü! Şampiyonlar Ligi'ni takip edenlerin heyecanla beklediği maçlar başlıyor. Peki, Bayern - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, v maçı şifresiz mi? İşte Şampiyonlar Ligi fikstürü ve maç saatleri!

Sporseverlerin heyecanla taklip ettiği Şampiyonlar Ligi maçları kaldığı yerden devam ediyor. En önemli maçlardan biri olan Bayern - Chelsea maçı merak edilirken Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, Bayern - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, Bayern - Chelsea maçı şifresiz mi konuları araştırıldı. BAYERN - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Şampiyonlar Ligi Bayern - Chelsea maçı 8 Ağustos 2020 – Cumartesi saat 22.00'de oynanacak. BAYERN - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA? Şampiyonlar Ligi Bayern - Chelsea maçı BEIN SPORTS 2 kanalından yayınlanacak. BAYERN - CHELSEA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? Bayern - Chelsea maçı ücretli platform olan BEINSPORTS ekranlarından yayınlanacak. ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ! 7 Ağustos 2020 – Cuma 22:00 Man. City - Real Madrid 22:00 Juventus-Lyon 8 Ağustos 2020 – Cumartesi 22:00 Barcelona – Napoli Bayern - Chelsea