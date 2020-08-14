Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Barcelona - Bayern Munih maçı ne zaman, saat kaçta? Man. City - Lyon maçı şifresiz mi? İşte Şampiyonlar Ligi fikstü
Şampiyonlar Ligi'ni takip edenlerin heyecanla beklediği maçlar başlıyor. Peki, Man. City - Lyonmaçı ne zaman, saat kaçta, Man. City - Lyon maçı şifresiz mi? İşte Şampiyonlar Ligi fikstürü ve maç saatleri!
14.08.2020 15:25 | Son Güncelleme: 14.08.2020 15:28
Sporseverlerin heyecanla taklip ettiği Şampiyonlar Ligi maçları kaldığı yerden devam ediyor. En önemli maçlardan biri olan Barcelona - Bayern Munih maçı merak edilirken Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, Man. City - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, Man. City - Lyon maçı şifresiz mi konuları araştırıldı.
MAN. CİTY - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi Man. City - Lyon maçı 15 Ağustos 2020 – Cumartesi saat 22.00'de oynanacak.
MAN. CİTY - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi Man. City - Lyon maçı BEIN SPORTS 1 kanalından yayınlanacak.
MAN. CİTY - LYON MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Man. City - Lyon maçı ücretli platform olan BEINSPORTS ekranlarından yayınlanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ!
15 Ağustos 2020 – Cumartesi 22:00
Man. City - Lyon
18 Ağustos 2020 – Salı 22:00
RB Leipzig - PSG