Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Barcelona - Bayern Munih maçı ne zaman, saat kaçta? Man. City - Lyon maçı şifresiz mi? İşte Şampiyonlar Ligi fikstü Şampiyonlar Ligi'ni takip edenlerin heyecanla beklediği maçlar başlıyor. Peki, Man. City - Lyonmaçı ne zaman, saat kaçta, Man. City - Lyon maçı şifresiz mi? İşte Şampiyonlar Ligi fikstürü ve maç saatleri!

Sporseverlerin heyecanla taklip ettiği Şampiyonlar Ligi maçları kaldığı yerden devam ediyor. En önemli maçlardan biri olan Barcelona - Bayern Munih maçı merak edilirken Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, Man. City - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, Man. City - Lyon maçı şifresiz mi konuları araştırıldı. MAN. CİTY - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Şampiyonlar Ligi Man. City - Lyon maçı 15 Ağustos 2020 – Cumartesi saat 22.00'de oynanacak. MAN. CİTY - LYON MAÇI HANGİ KANALDA? Şampiyonlar Ligi Man. City - Lyon maçı BEIN SPORTS 1 kanalından yayınlanacak. MAN. CİTY - LYON MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? Man. City - Lyon maçı ücretli platform olan BEINSPORTS ekranlarından yayınlanacak. ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ! 15 Ağustos 2020 – Cumartesi 22:00 Man. City - Lyon 18 Ağustos 2020 – Salı 22:00 RB Leipzig - PSG