Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Barcelona – Napoli maçı ne zaman, saat kaçta Barcelona - Napoli maçı şifresiz mi? İşte Şampiyonlar Ligi fikstürü!
Şampiyonlar Ligi'ni takip edenlerin heyecanla beklediği maçlar başlıyor. Peki, Barcelona – Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, Barcelona – Napoli maçı şifresiz mi? İşte Şampiyonlar Ligi fikstürü ve maç saatleri!
07.08.2020 10:35 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:38
Sporseverlerin heyecanla taklip ettiği Şampiyonlar Ligi maçları kaldığı yerden devam ediyor. En önemli maçlardan biri olan Barcelona – Napoli maçı merak edilirken Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, Barcelona – Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, Barcelona – Napoli maçı şifresiz mi konuları araştırıldı.
BARCELONA – NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi Barcelona – Napoli maçı 8 Ağustos 2020 – Cumartesi saat 22.00'de oynanacak.
BARCELONA – NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi Barcelona – Napoli maçı BEIN SPORTS 1 kanalından yayınlanacak.
BARCELONA – NAPOLİ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Barcelona – Napoli maçı ücretli platform olan BEINSPORTS ekranlarından yayınlanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ!
7 Ağustos 2020 – Cuma 22:00
Man. City - Real Madrid
22:00 Juventus-Lyon
8 Ağustos 2020 – Cumartesi 22:00
Barcelona – Napoli
Bayern - Chelsea