Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Barcelona – Napoli maçı ne zaman, saat kaçta Barcelona - Napoli maçı şifresiz mi? İşte Şampiyonlar Ligi fikstürü! Şampiyonlar Ligi'ni takip edenlerin heyecanla beklediği maçlar başlıyor. Peki, Barcelona – Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, Barcelona – Napoli maçı şifresiz mi? İşte Şampiyonlar Ligi fikstürü ve maç saatleri!

Sporseverlerin heyecanla taklip ettiği Şampiyonlar Ligi maçları kaldığı yerden devam ediyor. En önemli maçlardan biri olan Barcelona – Napoli maçı merak edilirken Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, Barcelona – Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, Barcelona – Napoli maçı şifresiz mi konuları araştırıldı. BARCELONA – NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Şampiyonlar Ligi Barcelona – Napoli maçı 8 Ağustos 2020 – Cumartesi saat 22.00'de oynanacak. BARCELONA – NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA? Şampiyonlar Ligi Barcelona – Napoli maçı BEIN SPORTS 1 kanalından yayınlanacak. BARCELONA – NAPOLİ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? Barcelona – Napoli maçı ücretli platform olan BEINSPORTS ekranlarından yayınlanacak. ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ! 7 Ağustos 2020 – Cuma 22:00 Man. City - Real Madrid 22:00 Juventus-Lyon 8 Ağustos 2020 – Cumartesi 22:00 Barcelona – Napoli Bayern - Chelsea