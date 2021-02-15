Şampiyonlar ligi maçları ne zaman? 2021 Şubat UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi günler? 2. tur maçları ne zaman başlıyor?
Futbolda en çok merak edilen ve takip edilen müsabaka UEFA Şampiyonlar Ligi'dir. Peki 2021 yılında Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman saat kaçta başlayacak? İkinci tur maçları açıklandı mı? Çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? Yarın Şampiyonlar Ligi maçı olacak mı? Şampiyonlar Ligi maçları kaçta başlıyor? Tüm detaylar haberimizde.
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Şampiyonlar Ligi 2. tur karşılaşmalarına az bir süre kaldı. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur maçları ne zaman hangi gün başlıyor?
2021 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur son 16 ilk karşılaşmaları 16-17 Şubat 2021 tarihinde yapılacak. Yani bu yıl içerisindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçları 16 Şubat Salı 2021 ve 17 Şubat Çarşamba 2021 tarihinde oynanacak. Ardından rövanş karşılaşmaları bir hafta sonra 23-24 Şubat'ta oynanacak.
İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 EŞLEŞMELERİ VE TARİHLERİ
- Borussia Mönchengladbach - Manchester City : 24 Şubat 2021
- Lazio - Bayern Münih : 23 Şubat 2021
- Atletico Madrid - Chelsea : 23 Şubat 2021
- Leipzig - Liverpool : 16 Şubat 2021
- Porto - Juventus : 17 Şubat 2021
- Barcelona - Paris Saint-Germain : 16 Şubat 2021
- Sevilla - Borussia Dortmund : 17 Şubat 2021
- Atalanta - Real Madrid : 24 Şubat 2021
16 ŞUBAT VE 17 ŞUBAT HANGİ MAÇLAR OLACAK?
Yarın ve Çarşamba günü 2. tur toplam dört karşılaşma olacak.
- Barcelona - Paris Saint-Germain : 16 Şubat 2021
- Leipzig - Liverpool : 16 Şubat 2021
- Porto - Juventus : 17 Şubat 2021
- Sevilla - Borussia Dortmund : 17 Şubat 2021
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ!
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk karşılaşmaları, 16-17 ve 23-24 Şubat 2021, rövanşları 9-10 ve 16-17 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak.