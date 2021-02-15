Şampiyonlar ligi maçları ne zaman? 2021 Şubat UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi günler? 2. tur maçları ne zaman başlıyor?

Futbolda en çok merak edilen ve takip edilen müsabaka UEFA Şampiyonlar Ligi'dir. Peki 2021 yılında Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman saat kaçta başlayacak? İkinci tur maçları açıklandı mı? Çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? Yarın Şampiyonlar Ligi maçı olacak mı? Şampiyonlar Ligi maçları kaçta başlıyor? Tüm detaylar haberimizde.