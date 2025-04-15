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Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı devam ediyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek final rövanş ayağındabugün 2 karşılaşma yapılacak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Devler Ligi'nde çeyrek final 2. maçlarının programı şöyle:

Bugün:

22.00 Aston Villa PSG

Aston Villa ile PSG arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, TRT Spor, İçtimai TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

22.00B.Dortmund Barcelona

B.Dortmund ile Barcelona arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, tabii Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Yarın:

22.00 Inter Bayern Münih

Inter ile Bayern Münih arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, TRT 1, İçtimai TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

22.00 Real Madrid Arsenal

Real Madrid ile Arsenal arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, tabii Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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