Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı devam ediyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek final rövanş ayağındabugün 2 karşılaşma yapılacak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor?
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Devler Ligi'nde çeyrek final 2. maçlarının programı şöyle:
Bugün:
22.00 Aston Villa PSG
Aston Villa ile PSG arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, TRT Spor, İçtimai TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.
22.00B.Dortmund Barcelona
B.Dortmund ile Barcelona arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, tabii Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.
Yarın:
22.00 Inter Bayern Münih
Inter ile Bayern Münih arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, TRT 1, İçtimai TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.
22.00 Real Madrid Arsenal
Real Madrid ile Arsenal arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, tabii Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.