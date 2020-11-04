Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup maçlarının 3. hafta maçları devam ediyor. Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları haberimizde. 3 Kasım UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonuçları araştırılıyor. İşte, Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçları...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu 4 Kasım maçları neler? 4 Kasım Çarşamba günü 20.55'de Medipol Başakşehir - Manchester United'ın karşı karşıya geleceği maç da futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Başakşehir, PSG ile çıktığı maçta 2-0 mağlum olmuştu. Şampiyonlar Ligi maç sonuçları...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI

3 Kasım sonuçları:

20.55 Lokomotiv Moskova 1-1 Atletico Madrid

20.55 Shakhtar Donetsk 0-6 Borussia

23.00 Salzburg 2-6 Bayern Münih

23.00 Real Madrid 3-2 Inter

23.00 Manchester City 3-0 Olympiakos

23.00 Porto 3-0 Marsilya

23.00 Midtjylland 1-2 Ajax

23.00 Atalanta 0-5 Liverpool (İngiltere)

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNÜN MAÇLARI

4 Kasım maçları:

20.55 Zenit (Rusya) - Lazio (İtalya)

20.55 Medipol Başakşehir - Manchester United (İngiltere)

23.00 Chelsea (İngiltere) - Rennes (Fransa)

23.00 Sevilla (İspanya) - Krasnodar (Rusya)

23.00 Club Brugge (Belçika) - Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Barcelona (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Juventus (İtalya)

23.00 Leipzig (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi mücadeleleri hız kesmeden 3. hafta karşılaşmalarına devam ediyor. Sporseverler, maçları hangi kanaldan takip edeceklerini sorguluyor. Şampiyonlar Ligi mücadeleleri beIN Sports kanallarından canlı olarak aktarılıyor.