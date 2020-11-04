Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup maçlarının 3. hafta maçları devam ediyor. Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları haberimizde. 3 Kasım UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonuçları araştırılıyor. İşte, Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçları...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu 4 Kasım maçları neler? 4 Kasım Çarşamba günü 20.55'de Medipol Başakşehir - Manchester United'ın karşı karşıya geleceği maç da futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Başakşehir, PSG ile çıktığı maçta 2-0 mağlum olmuştu. Şampiyonlar Ligi maç sonuçları...
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI
3 Kasım sonuçları:
20.55 Lokomotiv Moskova 1-1 Atletico Madrid
20.55 Shakhtar Donetsk 0-6 Borussia
23.00 Salzburg 2-6 Bayern Münih
23.00 Real Madrid 3-2 Inter
23.00 Manchester City 3-0 Olympiakos
23.00 Porto 3-0 Marsilya
23.00 Midtjylland 1-2 Ajax
23.00 Atalanta 0-5 Liverpool (İngiltere)
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNÜN MAÇLARI
4 Kasım maçları:
20.55 Zenit (Rusya) - Lazio (İtalya)
20.55 Medipol Başakşehir - Manchester United (İngiltere)
23.00 Chelsea (İngiltere) - Rennes (Fransa)
23.00 Sevilla (İspanya) - Krasnodar (Rusya)
23.00 Club Brugge (Belçika) - Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Barcelona (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Juventus (İtalya)
23.00 Leipzig (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi mücadeleleri hız kesmeden 3. hafta karşılaşmalarına devam ediyor. Sporseverler, maçları hangi kanaldan takip edeceklerini sorguluyor. Şampiyonlar Ligi mücadeleleri beIN Sports kanallarından canlı olarak aktarılıyor.