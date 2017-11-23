Şampiyonlar ligi maç özetleri - 22 Kasım devler ligi golleri
Şampiyonlar Ligi maç özetleri. 22 Kasım Çarşamba Şampiyonlar Ligi maç özetleri. Bol gollü maçların oynandığı devler liginden özet görüntüler haberler.com'da.Maç özetlerini izlemek için linke tıklayınız..
Şampiyonlar Ligi maç özetleri. 22 Kasım Çarşamba Şampiyonlar Ligi maç özetleri. Bol gollü maçların oynandığı devler liginden özet görüntüler haberler.com'da.Maç özetlerini izlemek için linke tıklayınız..
DEVLER LİGİNDE İLGİNÇ PROTESTO
Anderlecht - Bayern Münih maçında son yıllarda futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş bir protesto yaşandı. Maçı izlemeye gelen tribündeki Bayern Münih taraftarları 100 euro değerindeki bilet fiyatlarını protesto ederek, sahaya sahte para attı. Maçın hemen başında gerçekleşen bu protestonun ardından sahadaki paralar kenara atılmak zorunda kalınınca oyun kısa süre durdu. Müsabakanın ilk yarı golsüz berabere bitti.
BAYERN MÜNİH 2-1 KAZANDI
Bayern Müih, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi. Anderlecht ile ilk 4 maçında grupta puanla tanışamadı. Bayern Münih müsabakayı 2-1 kazanarak gruptan çıkmayı garantiledi.
(Futbol Arena)