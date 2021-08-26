Şampiyonlar Ligi kura çekimi nerede, neden İstanbul'da, final İstanbul'da mı? 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi bugün saat 19:00 'da yapılacak. Kura çekiminin İstanbul'da yapılacağı açıklanmasının ardından futbol severler Şampiyonlar Ligi kura çekimi nerede, neden İstanbul'da, final İstanbul'da mı? gibi soruların cevaplarını merak etti. Peki, 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte bilgiler...