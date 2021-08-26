Şampiyonlar Ligi kura çekimi nerede, neden İstanbul'da, final İstanbul'da mı? 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Şampiyonlar Ligi kura çekimi bugün saat 19:00 'da yapılacak. Kura çekiminin İstanbul'da yapılacağı açıklanmasının ardından futbol severler Şampiyonlar Ligi kura çekimi nerede, neden İstanbul'da, final İstanbul'da mı? gibi soruların cevaplarını merak etti. Peki, 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte bilgiler...
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yapılacak? Kura çekimleri Türkiye'de mi yapılıyor? Kura çekimleri neden İstanbul'da? 2022 finali İstanbul'da mı olacak?
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları 26 Ağustos 2021 Perşembe saat 19:00'da İstanbul'da çekilecek. Kura çekiminde geçtiğimiz sezon şampiyon olan Beşiktaş'ta yer alacak.
Grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak. Final, 28 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak.
KURA ÇEKİMİ NEDEN İSTANBUL'DA? FİNAL İSTANBUL'DA MI OYNANACAK?
Şampiyonlar Ligi 2023 finali İstanbul'da oynanacaktır. Bugün yapılan kura çekimlerinin ardından vatandaşlar 2022 finali İstanbul'da mı oynanacak merak etti. Fakat dediğimiz gibi İstanbul'daki final 2023 yılında oynanacak.
İSTANBUL'DAKİ FİNAL HANGİ YIL?
2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun şampiyonunu belirleyecek, toplamda 68. organizasyon UEFA Şampiyonlar Ligi adını aldıktan sonra ise 31. final karşılaşmasıdır. Karşılaşma Mayıs 2023'te Türkiye'nin İstanbul şehrindeki Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacaktır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak olan kura çekimi saat 19.00'dan itibaren UEFA'nın resmi sayfasından canlı olarak yayınlanacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
BEŞİKTAŞ KAÇINCI TORBADAN KATILIYOR?
Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Shakhtar'ın Monaco'yu elemesinin ardından Beşiktaş, gruplara 4. torbadan katılmaya hak kazandı. Siyah-beyazlıların böylece Dinamo Kiev, Sheriff, Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmö ve Wolfsburg'la aynı gruba düşme şansı kalmadı. Devler Ligi'nde kura çekimi bugün saat 19.00'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.